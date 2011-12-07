Лейтенанты полиции Татарстана спасли задыхающуюся 13-летнюю девочку

Капитаны полиции Татарстана спасли задыхающуюся 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

Находившись в автомобиле вместе со своей 13-летней дочерью, испуганная мать обратилась к сотрудникам полиции и объяснила, что ее девочка внезапно начала задыхаться и не может дышать.

После этого лейтенанты полиции Айдар Мухаметзянов и Павел Ведехин, сообщив в дежурную часть оперативно сопроводили автомобиль до ближайшей больницы. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.