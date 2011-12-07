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Минниханов: Выплаты медикам должны быть своевременными и прозрачными

Медработникам, борющимся с коронавирусом, положены дополнительные выплаты от 25 до 80 тыс. рублей.

Выплаты медперсоналу, занимающемуся лечением коронавирусных больных, должны производиться своевременно и быть прозрачными. Об этом заявил Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

Глава республики также отметил, что за распределением допвыплат медработникам внимательно следят.

Кроме того, Минниханов подчеркнул, что при распределении выплат работникам «скорой» не должно быть никаких разграничений, так как в любой машине может оказаться коронавирусный больной.

Напомним, в апреле Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать от 25 до 80 тыс. рублей медработникам, занимающимся лечением пациентов с диагнозом COVID-19.

КВ
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