Минюст РТ присоединился к акции по чествованию профессиональных династий

Минюст РТ присоединилось к акции по чествованию профессиональных династий, организованной в честь Международного дня семьи, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В нашей республике насчитывается большое количество династий юристов, представители которых трудятся в судах, нотариальных, адвокатских палатах и других юридических сферах деятельности, передавая свой опыт, навыки и любовь к выбранной профессии из поколения в поколение», — сказано в сообщении ведомства.

В пример министерство представило семью начальника отдела регистрации нормативно-правовых актов и правового обеспечения деятельности министерства Эльмиры Слепневой.

Сама Эльмира работает в министерстве 19 лет. Ее муж Олег более 25 лет прослужил в органах внутренних дел, а сын Сергей работает адвокатом. Дедушка Сергея Юрий Слепнев в 90-е годы занимал должность первого замминистра МВД РТ, возглавлял Службу криминальной милиции республики и работал в Татарстанской таможне.

Эльмира имеет звание «Заслуженного юриста РТ» и благодарность от президента РТ, кроме того она награждена памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», знаком «100 лет органам безопасности Российской Федерации» и другими благодарственными письмами органов госвласти РТ.