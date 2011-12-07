Почта России проведет онлайн-конференцию для малого и среднего бизнеса

19 мая в 11:00 по московскому времени состоится онлайн-конференция для малого и среднего бизнеса от Почты России. Об этом сообщает пресс-служба государственной почтовой сети.

Темой вебинара станет «5 решений Почты России для повышения эффективности бизнеса». В конференции также поднимутся вопросы по цифровым сервисам, подключениям к услугам, об перевозке сборных грузов с тарификацией многоместных отправлений, про логистические решения для маркетплейсов и интернет-магазинов и о многом другом.

Принять участие в онлайн-встрече можно будет предварительно зарегистрировавшись и перейдя по ссылке.