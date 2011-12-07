Потери туристической отрасли Татарстана достигли 2,4 млрд рублей

Председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил том, что потери туристической отрасли Татарстана достигли уже 2,4 млрд рублей. А при дальнейшем сохранении всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сумма может увеличиться до десятков миллиардов рублей. Об этом передают «Известия».

По словам Иванова, несмотря на нынешнею обстановку в стране, гостиничный бизнес по-прежнему оплачивает тепло и электроэнергию по фактическим расходам. К докризисному уровню, по его мнению, они смогут вернуться только через год.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономике регионов мощнейший импульс для восстановления. А практически вся сфера услуг после снятия ограничений может перезапуститься.