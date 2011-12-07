Работника детского сада в Челнах наказали за неверно установленный российских флаг

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев рассказал о наказании работника набережночелнинского детского сада за перевернутый флаг России над входом в здание.

Теперь из-за того, что белая полоса государственного российского флага оказалась снизу перед входом в детский сад «Золушка», прокуратура внесла в адрес заведующей детсадом представление об устранении нарушения и привлечении ответственных должностных лиц к ответственности. Сейчас флаг установлен верно.