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Работника детского сада в Челнах наказали за неверно установленный российских флаг

Белая полоса государственного российского флага оказалась снизу перед входом в детский сад «Золушка».

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев рассказал о наказании работника набережночелнинского детского сада за перевернутый флаг России над входом в здание.

Теперь из-за того, что белая полоса государственного российского флага оказалась снизу перед входом в детский сад «Золушка», прокуратура внесла в адрес заведующей детсадом представление об устранении нарушения и привлечении ответственных должностных лиц к ответственности. Сейчас флаг установлен верно. 

КВ
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