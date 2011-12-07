Рособрнадзор объяснил порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ -2020

Рособрнадзор объяснил порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ для выпускников 2020 года. Об этом передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

По сообщению ведомства, в текущем году выпускники девятых и одиннадцатых классов получат аттестаты на основании итоговых годовых оценок. Сдавать экзамены будут только те ученики, кто собрался поступать в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты – ориентировочно начиная с 19 июня.

Порядок проведения экзаменов будет организован в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции – дезинфекция при входе и дистанция в 1,5 м. Дабы избежать массового скопления людей, проведение ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня.