Рустам Минниханов встретился с организаторами республиканского ифтара

Рустам Минниханов сегодня, 15 мая, встретился с организаторами республиканского ифтара, сообщает пресс-служба главы РТ.

«В республике сложилась добрая традиция собираться на ифтар. В этом году жизнь внесла свои коррективы. Но обстоятельствам не удалось сломить наш дух, мы смогли подобрать достойную альтернативу и организовать ифтар „с доставкой на дом“. В священный месяц особенно важно быть внимательными к ближним», — сказал Минниханов.

В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Татарстане приняли решение проводить ифтар дистанционно. Ежедневно волонтеры формируют 1 тыс. ланч-боксов с едой и передают их религиозным общественным объединениям РТ, которые занимаются доставкой наборов нуждающимся жителям республики. На сегодняшний день уже распределено более 20 тыс. ланч-боксов.

Ифтар-наборы составляют из второго с мясом, салата, хлеба и национальной выпечки.