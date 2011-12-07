Сегодня отмечается Международный день семьи

С Днем семьи татарстанцев поздравила Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Для каждого человека семья является главной жизненной ценностью и надежной опорой. Это место, где мы учимся любви и заботе, постигаем уроки мудрости и азбуку нравственности. Через семью от одного поколения к другому передаются традиции и культура нашего народа», - говорится в поздравлении Эльмиры Зариповой.

Министр отметила, что в сложный период пандемии коронавирусной инфекции в России принимаются беспрецедентные меры социальной поддержки семей с детьми: все семьи, имеющих детей в возрасте до 3 лет, получат ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей. А каждая семья с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В республике по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова введены дополнительные меры поддержки семьям, воспитывающим детей.