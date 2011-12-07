Татарстанца накажут за то, что он зажал госавтоинспектора оконным стеклом

В минувшее воскресенье, во время проведения ограничительных мероприятий, связанных с контролем за санэпидблагополучием, чистопольские госавтоинспекторы остановили автомобиль марки «Лада». За рулем машины находился 31-летний местный житель. По требованию полицейских гражданин представил «справку работодателя». А вот пассажир транспортного средства, 1967 года рождения, не имевший разрешительной документации, сообщил, что следует из близлежащей торговой точки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Стражи порядка объяснили автолюбителю, что «справка» дает ему право перемещения лишь от места проживания до места работы и обратно. И документ нельзя использовать в нерабочие дни в личных нуждах. Был составлен материал по ст. 20.6.1 КоАП России. И вручен нарушителю для последующего ознакомления и внесения необходимых правок.

Водителю было предложено покинуть салон автомашины и проследовать за полицейскими. Тем не менее, злоумышленник проявил агрессию. Он зажал кисть инспектора оконным стеклом и наотрез отказался следовать указаниям правоохранителей. Полицейские были вынуждены применить физическую силу и спецсредства. Помимо прочего, инспекторы составили материал по ст. 19.3 КоАП РФ.

Злоумышленник был приговорен к аресту на двое суток. Кроме того, чистопольцу инкриминируется «Применение насилия в отношении представителя власти».