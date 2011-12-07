Татарстанца осудят за то, что он набросился с ножом на своего друга

В столице РТ будут судить молодого мужчину, обезобразившего ножом лицо своего знакомого. Об этом сообщил старпом прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Согласно официальной информации, в последних числах декабря минувшего года 21-летний казанец ударил своего товарища ножом. Удар пришелся на нос. Происшествие случилось в подъезде многоквартирного дома № 108 по ул. Короленко.

Пострадавший получил серьезную травму. При помощи последующей экспертизы удалось выяснить, что на лице жертвы нападения останется шрам. Исправить ситуацию поможет лишь проведение операции.

Злоумышленнику инкриминируют «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело ожидает рассмотрения в суде.