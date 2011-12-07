В Казани избили двух мужчин

В столице РТ росгвардейцами были задержаны двое мужчин за нанесение телесных повреждений 2-м другим. Все участники повздорившего «квартета» оказались прежде судимыми. Об этом рассказала пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

Происшествие произошло в квартире по ул. 10-й Союзной. Согласно утверждению пострадавших, агрессоры явились к ним с целью выяснения отношений по настоянию их общего знакомого. Все началось с того, что нежеланные визитеры упорно пытались попасть внутрь жилого помещения. Так, они пинали входную дверь ногами. Оказавшись в квартире, разъяренный тандем набросился с кулаками на находившихся в ней мужчин.

Потерпевшие с многочисленными травмами доставлены в больницу. Заведено уголовное дело по статье 111 УК Российской Федерации: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».