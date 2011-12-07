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В казанских школах началась выдача третьей партии продуктовых наборов для 24 481 ребенка

Первые две партии школьникам выдали уже в апреле.

Выдача третьей партии продуктовых наборов для льготной категории учащихся в школах столицы Татарстана началась вчера, 14 мая. Для 24 481 ребенка уже приготовлены наборы, сообщил первый заместитель руководителя Исполкома Казани Рустем Гафаров.

За период с 12 по 23 мая школьники первых – восьмых классов получат наборы из 10 котлет, гороха, пшена, батончика, молочного напитка, печенья, молока и сыра. Учащимся девятых – одиннадцатых классов выдадут практически идентичные наборы за 12-30 мая.

Выдача третьей партии организована по специальному графику, дабы не допустить массового скопления людей. 

КВ
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