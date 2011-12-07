В последние два месяца количество звонков на общероссийский детский телефон доверия резко возросло

Часто вынужденное пребывание так долго в одних стенах приводит к обострению семейных конфликтов, конфликтов между мамой и папой, между родителями и детьми.

Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, люди обращаются за поддержкой и советом к специалистам детского телефона доверия. Об этом рассказал первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов во время заседания круглого стола, посвященного международному дню семьи.

Круглый стол, организованный Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, прошел сегодня в Казани в онлайн-режиме.