В РТ скончался первый директор Института востоковедения КГУ

В Татарстане ушел из жизни первый директор Института востоковедения КГУ Джамиль Зайнуллин. Доктору филологических наук было 73 года. Об его кончине сообщили в пресс-службе вуза.

Джамиль Габдулхакович окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета им. Ленина в 1974 году. После защиты диссертации и докторской, Зайнуллин стал первым директором Института востоковедения КГУ, а после он возглавлял кафедру арабской филологии ИВМО КФУ. Он был известным специалистом по татарской исламской литературе, а также создателем учебных пособий не только по арабскому, но и персидскому языкам.

Кроме того, заслуженный профессор КФУ был директором Института Конфуция с российской стороны.

Причины его смерти не сообщаются. Выражаем соболезнования родным, близким и ученикам профессора.