В РТ стартовал проект «Сказки наших дней»

Сказки, прошедшие первоначальный отбор творческого жюри, будут представлены на народное голосование в сообществе ВКонтакте организатора проекта - Паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Именно народное голосование поможет определит победителя. Автор лучшей сказки получит не только премию. Герои и сюжет его сказки станут основой для нового арт-объекта в Альметьевске.

Как рассказала куратор проекта Полина Еж, сейчас, в такое непростое время, очень важно дать людям возможность высказаться, поделиться своими эмоциями, переживаниями, а создание сказки позволяет художественно осмыслить происходящее, а значит и легче пережить его. И возможно сказки периода самоизоляции создадут новый пласт современного городского фольклора.