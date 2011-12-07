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В РТ стартовал проект «Сказки наших дней»

Стартовал необычный проект «Сказки наших дней» по созданию сборника современных историй в формате сказок на русском и татарском языках с иллюстрациями известных художников. Попробовать себя в роли сказочника может каждый - и взрослый, и ребенок.

Сказки, прошедшие первоначальный отбор творческого жюри, будут представлены на народное голосование в сообществе ВКонтакте организатора проекта - Паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Именно народное голосование поможет определит победителя. Автор лучшей сказки получит не только премию. Герои и сюжет его сказки станут основой для нового арт-объекта в Альметьевске.

Как рассказала куратор проекта Полина Еж, сейчас, в такое непростое время, очень важно дать людям возможность высказаться, поделиться своими эмоциями, переживаниями, а создание сказки позволяет художественно осмыслить происходящее, а значит и легче пережить его. И возможно сказки периода самоизоляции создадут новый пласт современного городского фольклора.

КВ
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