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В Татарстане трем женщинам вручат медали «Ана даны – Материнская слава»

У всех трех матерей имеется по пятеро детей.

В Татарстане в соответствии с указом президента республики Рустама Минниханова наградят трех матерей медалями «Ана даны – Материнская слава».

У всех трех жительниц РТ имеется по пятеро детей. Одна из Апастовского района, д. Азбаза – Гульназ Гайнуллина. Вторая из Кукморского района, с. Лельвиж- Татьяна Сидорова. Третья из Тетюшинского района, с. Киртели – Наталья Романова. Всем трем женщинам вручат медали за заслуги воспитания детей и укрепление семейных традиций. 

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