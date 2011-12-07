В Татарстане трем женщинам вручат медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане в соответствии с указом президента республики Рустама Минниханова наградят трех матерей медалями «Ана даны – Материнская слава».

У всех трех жительниц РТ имеется по пятеро детей. Одна из Апастовского района, д. Азбаза – Гульназ Гайнуллина. Вторая из Кукморского района, с. Лельвиж- Татьяна Сидорова. Третья из Тетюшинского района, с. Киртели – Наталья Романова. Всем трем женщинам вручат медали за заслуги воспитания детей и укрепление семейных традиций.