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В Татарстане удалили базу данных цифровых пропусков

Сервис по выдаче смс-пропусков для выхода из дома уничтожен.

В Татарстане удалили базу данных, программные продукты и операционные системы сервиса по выдаче цифровых пропусков для выхода из дома, сообщил замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«12 мая система прекратила свою работу», — уточнил Яковлев.

Ликвидацией базы данных занималась специальная комиссия, в которую входили представители минцифры РТ, Ак Барс Банка, Роскомнадзора и ФСБ по РТ. Процедура удаления длилась два часа, по ее итогам был составлен четырехсторонний акт об уничтожении личных данных жителей республики.

Напомним, согласно ФЗ № 152 «О персональных данных», база данных пользователей, прошедших регистрацию на сервисе подлежит уничтожению.

КВ
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