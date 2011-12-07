В Татарстане удалили базу данных цифровых пропусков

В Татарстане удалили базу данных, программные продукты и операционные системы сервиса по выдаче цифровых пропусков для выхода из дома, сообщил замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«12 мая система прекратила свою работу», — уточнил Яковлев.

Ликвидацией базы данных занималась специальная комиссия, в которую входили представители минцифры РТ, Ак Барс Банка, Роскомнадзора и ФСБ по РТ. Процедура удаления длилась два часа, по ее итогам был составлен четырехсторонний акт об уничтожении личных данных жителей республики.

Напомним, согласно ФЗ № 152 «О персональных данных», база данных пользователей, прошедших регистрацию на сервисе подлежит уничтожению.