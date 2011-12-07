В ЦИК РТ разъяснили положения законопроекта Госдумы РФ о дистанционном голосовании

В ЦИК РТ разъяснили положения законопроекта Госдумы РФ о возможности проведения голосования в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Во-первых, предложенные новые инструменты дистанционного голосования и сбора подписей могут быть актуальны в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Во-вторых, новый закон позволяет партиям и кандидатам собирать подписи через портал Госуслуг, электронно. Это упростит процесс выдвижения и сделает его современным», — пояснил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Согласно законопроекту, который Госдума приняла 13 мая, при проведении выборов голосование может проводиться по почте и в электронной форме. Данные формы голосования применимы при проведении «выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных ЦИК РФ».

Электронные голоса будут приниматься через портал госуслуг, но «это количество не может превышать половину подписей, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов».

«Безусловно, при организации дистанционных форм голосования будет обеспечена тайна голосования», — уточнил Кондратьев.