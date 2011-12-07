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Вертолеты «Ансат» будут перевозить пациентов с диагнозом COVID-19

Около 30 вертолетов, оборудованных инфекционными боксами, уже отправили в регионы.

На вертолетах «Ансат» оборудуют инфекционные боксы для перевозки пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба компании «Вертолеты России».

«Они смогут быть задействованы в борьбе с COVID-19 и перевозить пациентов с подозрением на заражение особо опасными инфекциями и вирусами», — отмечается в сообщении.

30 вертолетов данного типа уже направлены в регионы РФ. Санитарная авиация применяется в Московской, Нижегородской, Кировской, Костромской, Тверской, Челябинской, Белгородской, Волгоградской и Астраханской областях, в Республике Татарстан и в других регионах.

КВ
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