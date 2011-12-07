Сегодня состоится эфир по теме «Как помогать родственникам или друзьям в момент горевания (рекомендации для родителей)»

Продолжается цикл прямых эфиров по преодолению кризисных жизненных ситуаций для родителей и детей, запущенный Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и Минмолодёжи РТ.

Эфир состоится 15 мая в 14:00 по теме: «Как помогать родственникам или друзьям в момент горевания (рекомендации для родителей)», об этом сообщается на едином портале РТ.

В роли эксперта выступит Марина Белоусова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА.

Также на едином портале упоминается, что 17 мая пройдёт прямой эфир по теме «Как помогать родственникам или друзьям в момент горевания», но уже рекомендации для детей. Список всех предстоящих прямых эфиров можно посмотреть здесь.