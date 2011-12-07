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Депутат Госдумы РФ оценил шансы Казани на получение звания «Город трудовой доблести»

Всего в списке претендентов на новый статус 20 городов России.

Депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров заявил, что Казань имеет все шансы получить почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Омаров отметил, что обращение на получение высокого звания оправдано заслуженным вкладом казанских работников предприятий в Победу в Великой Отечественной войне. Это, по его мнению, должно стать примером для нынешней молодежи, которая «должна следовать примерам своих предков и дальше развивать Казань».

Поучаствовать в голосовании за новый статус столицы республики можно на сайте za.kzn.ru.

КВ
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