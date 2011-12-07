Депутат Госдумы РФ оценил шансы Казани на получение звания «Город трудовой доблести»

Депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров заявил, что Казань имеет все шансы получить почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Омаров отметил, что обращение на получение высокого звания оправдано заслуженным вкладом казанских работников предприятий в Победу в Великой Отечественной войне. Это, по его мнению, должно стать примером для нынешней молодежи, которая «должна следовать примерам своих предков и дальше развивать Казань».

Поучаствовать в голосовании за новый статус столицы республики можно на сайте za.kzn.ru.