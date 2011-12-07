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Из РКБ выписали ранее заболевшую COVID-19 женщину вместе с ее появившимися на свет двумя детьми

На 34 неделе беременности она родила двойняшек с врожденной пневмонией.

Накануне с отрицательными результатами тестов на COVID-19 из РКБ выписали ранее заболевшую коронавирусом женщину вместе с ее появившимися на свет двумя детьми. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что в больницу зараженная коронавирусом 27-летняя жительница Казани попала еще в мае. На 34 неделе беременности она родила двойняшек с врожденной пневмонией. Поэтому девочек весом по 1800 граммов поместили в отделение реанимации новорожденных Перинатального центра РКБ.

Так, благодаря работе врачей спустя несколько дней мать с детьми с отрицательными результатами тестов на заболевание выписали и отправили домой.   

КВ
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