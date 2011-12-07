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Набережночелнинские медучреждения пройдут проверку от прокуратуры РТ

Вызвана она была после мониторинга социальных сетей и СМИ.

По поручению главного прокурора РТ состоятся надзорные мероприятия в набережночелнинских медучреждениях. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По словам Галиева, такая проверка была вызвана после мониторинга социальных сетей и СМИ. Так, прокуратура решила организовывать надзорные мероприятия в медицинских учреждениях Набережных Челнов из материалов о неблагополучной ситуации в них. 

Также было назначено проверить осуществление положенных надбавок к выплатам медиков и обеспечение их средствами индивидуальной защиты.

КВ
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