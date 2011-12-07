Набережночелнинские медучреждения пройдут проверку от прокуратуры РТ

По поручению главного прокурора РТ состоятся надзорные мероприятия в набережночелнинских медучреждениях. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По словам Галиева, такая проверка была вызвана после мониторинга социальных сетей и СМИ. Так, прокуратура решила организовывать надзорные мероприятия в медицинских учреждениях Набережных Челнов из материалов о неблагополучной ситуации в них.

Также было назначено проверить осуществление положенных надбавок к выплатам медиков и обеспечение их средствами индивидуальной защиты.