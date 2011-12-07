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Полицейские РТ задержали подозреваемых, реализовавших незарегистрированные экспресс-тесты на COVID-19

Один из них сперва приобрел тесты в Одинцово, после чего привез их для реализации в Казань.

Оперативный штаб Татарстана по борьбе с коронавирусом сообщил о задержании полицейскими подозреваемых в незаконном обращении незарегистрированных экспресс-тестов для диагностики COVID-19.

В распространении недоброкачественных медицинских изделий в республике задержали группу лиц. Сообщается, что один из них сперва приобрел тесты в Одинцово, а потом привез их для реализации в столицу Татарстана, после чего нашел сообщника.

Так, в отношении подозреваемых рассматривают возбуждение уголовного дела статье 238.1 УК РФ. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до шести лет.

КВ
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