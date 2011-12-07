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Полиция задержала пятерых участников драки в центре Казани

В отделе полиции молодые люди заявили, что претензий друг к другу не имеют.

В Казани полиция задержала пятерых участников драки на ул. Баумана вечером в минувшую субботу, 13 июня, сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.

Потасовка между молодыми людьми попала на видео. По словам очевидцев, парни что-то не поделили пока стояли в очереди в ресторан быстрого питания. Сотрудник заведения пытался разнять конфликтующих, однако это ни к чему не привело.

Прибывшие на место полицейские забрали пятерых молодых людей в отдел. Здесь все задержанные сообщили, что претензий друг к другу не имеют. Пострадавших установить не удалось.

Решается вопрос о привлечении задержанных у административной ответственности за нарушение общественного порядка.

КВ
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