Продавец одного из казанских ТЦ записал видеообращение о финансовых трудностях из-за самоизоляции

25-летний работник одного из казанских ТЦ пожаловался на финансовые проблемы из-за того, что торговые центры в республике до сих пор закрыты. Парень записал соответствующее видеообращение.

«Мне пришлось продать всю мебель, технику, шкафы и все остальное, чтобы хоть как-то обеспечить себя <…> Приходится питаться только дошираком <…> У меня остался только электрический чайник, у меня плиты сейчас нет», — рассказал он.

Напомним, торговые центры в Татарстане закрыты с момента введения режима самоизоляции. Власти республики пока не объявили дату открытия ТЦ.