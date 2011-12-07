Расследованием взрыва на казанском газохранилище займется Ростехнадзор

Приволжское управление Ростехнадзора сформировало комиссию для расследования взрыва цистерны на казанском газохранилище, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, взрыв цистерны с газом произошел на станции ООО «Газпром сжиженный газ» 12 июня. Для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации пожара, был введен режим ЧС. Пожар удалось локализовать в 10.30 13 июня. В результате происшествия один человек погиб еще двое доставлены в больницу.

Ранее уголовное дело возбудил следственный комитет, также проверку начала прокуратура.