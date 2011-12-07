Татарстанские медучждения и санатории приглашаются к участию в международной выставке «Медицина и туризм»

Татарстанские медучреждения и санатории приглашаются к участию в международной выставке «Медицина и туризм», которая состоится в рамках бизнес-площадки «Женщина третьего тысячелетия», сообщают организаторы.

«К участию приглашаются медицинские и санаторно-курортные учреждения, медицинские кластеры, региональные органы управления туризмом, страховые компании, туроператоры, организации, предоставляющие услуги и товары для сохранения молодости и красоты, и другие организации по направлению „Медицина и туризм“», — уточняется в сообщении.

Выставка пройдет в Москве 6–8 ноября. В рамках выставки поднимут вопрос развития в условиях пандемии санаторно-курортных услуг российских организаций как для граждан РФ, так и для туристов из-за рубежа.

В рамках выставки планируется проведение презентаций учреждений медицинских кластеров, организаций, товаров и услуг, а также бизнес-проектов и другого в форматах круглых столов, панельных дискуссий и нетворкингов.

Для участия в выставке нужно пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия www.woman3000.org

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: +7 926 858-85-85, +7 968 441-84-51, + 7 967 148 38 32.