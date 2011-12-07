Татарстанцам расскажут о нововведениях на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ

В Татарстане пройдет первый онлайн-форум «Мой голос», сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

Жителям республики расскажут о нововведениях ожидаемых на общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок Конституции России и в единый день голосования 13 сентября, а также о мерах, принятых для обеспечения безопасности здоровья граждан на изберательных участках.

Кроме того, в рамках форума поднимут вопросы обеспечения прозрачности процесса в условиях пандемии.

В форуме примут участие представители ЦИК РФ и РТ, госдумы РФ, казанских университетов, общественной палаты РТ и других ведомств.

Форум пройдет 16 июня в 14.00 на платформе Zoom.

Участвовать в форуме можно на официальном сайте проекта «Мой голос» https://мойголос.онлайн/, в социальной сети YouTube по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=wlVBcfWCnME&feature=youtu.b, а также через официальный аккаунт Республики Татарстан в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/nashtatarstan.