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Тимур Кадыров: Поправки к Конституции направлены на усиление нашей страны и на благо ее жителей

Молодежная ассамблея народов РТ поддерживает предлагаемые поправки к Конституции РФ.

Поправки к Конституции РФ направлены на усиление страны и на благо ее жителей, заявил руководитель Молодежной ассамблеи народов РТ Тимур Кадыров ИА «Татар-информ».

«Они затронут все аспекты жизнедеятельности и будут актуальны для каждого слоя населения, затронут молодежь, учителей. Поэтому всем нужно прийти и проголосовать за эти поправки», — отметил Кадыров.

Он также считает, что поправки положительно скажутся на качестве жизни в регионах.

Кроме того, представитель Молодежной ассамблеи народов РТ отметил важность поправки о сохранении языков. По его словам, «многие представители разных народов говорят, что без языка существование народа невозможно», поэтому данная поправка необходима.

КВ
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