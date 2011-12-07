В Башкирии разрешили ходить без перчаток

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил не носить перчатки в общественных местах и транспорте, сообщают РИП «Новости».

«Прошу подкорректировать с перчатками. Лето и жара, маски сохраняем, но требовать носить перчатки в общественных местах и транспорте — это излишне», — сказал Хабиров.

Он также отметил, что люди, которые гуляют в парках, должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Напомним, в Башкирии с 15 июня открываются оборудованные пляжи, с 22 июня — фитнес-центры, а с 29 июня — санатории. Также с 1 июля откроются детские оздоровительные лагеря, а с 3 июля — пришкольные лагеря.