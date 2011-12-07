В Казани на набережной озера Кабан возобновились занятия по йоге

В Казани на набережной озера Кабан возобновились бесплатные занятия по йоге, сообщается на официальном аккаунте набережной в Instagram.

«Утренние тренировки возвращаются! На этой неделе — в понедельник и четверг состоятся занятия по йоге, традиционно в 7:00», — сказано в посте.

Желающих принять участие в тренировке просят регистрироваться заранее по ссылке в шапке профиля в Instagram. Количество участников ограничено из-за эпидемиологической обстановки.

На тренировку советуют брать с собой бутылку воды, головной убор и коврик для йоги. В случае плохих погодных условий тренировка будет отменена, об этом будет объявлено дополнительно.