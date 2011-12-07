Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани собираются запустить два сервиса по производству готовой еды

Level Kitchen и My Food, входящие в состав Performance Group, планируют открыться в Казани до конца года.

В Казани до конца 2020 года запустят два сервиса по производству готовой еды, сообщает «Комерсантъ».

Level Kitchen и My Food, входящие в состав Performance Group, откроются в Татарстане и еще в 49 российских регионов. Предполагается, что сервисы будут развиваться за счет сотрудничества с уже существующими в регионах крупными ресторанами и кейтеринговыми компаниями.

Сервисы займутся упаковкой, сбором заказов, логистику, доставку, рецептуру и контроль производственного цикла.

КВ
Лента новостей