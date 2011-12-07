В Казани собираются запустить два сервиса по производству готовой еды

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В Казани до конца 2020 года запустят два сервиса по производству готовой еды, сообщает «Комерсантъ».
Level Kitchen и My Food, входящие в состав Performance Group, откроются в Татарстане и еще в 49 российских регионов. Предполагается, что сервисы будут развиваться за счет сотрудничества с уже существующими в регионах крупными ресторанами и кейтеринговыми компаниями.
Сервисы займутся упаковкой, сбором заказов, логистику, доставку, рецептуру и контроль производственного цикла.