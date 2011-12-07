В РТ стартовал фотоконкурс «Нацпроекты: Татарстан – 2020»

В Татарстане с целью демонстрации реализации национальных проектов в республике стартовал фотоконкурс. Лучшие работы экспонируют на выставочных площадках.

Сообщается, что конкурс «Нацпроекты: Татарстан – 2020» будет проходить по семи номинациям в четыре этапа – от сбора и отбора фотоматериалов в муниципальных образованиях до направления их республиканскую комиссию и подведения итогов в декабре текущего года. Работы победителей конкурса опубликуют в печатных и электронных республиканских СМИ и экспонируют на районные фотовыставки. Также для них ожидаются памятные призы.