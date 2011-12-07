В Татарстане выявили 44 новых случаев заболевания коронавирусом

В Татарстане выявили 44 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели 4 человека», — уточнили в штабе.

Всего в республике с момента начала пандемии коронавирус диагностировали у 3 958 человек, из них 3 624 человек выздоровели, 10 — скончались.

В России количество зараженных COVID-19 достигло 537 210 человек (+8 264 за сутки), выздоровевших — 284 539 человек (+4 489), умерших — 7 091 человек (+143).