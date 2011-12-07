В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу

В Волгограде арестовали 15-летнего подростка, готовившего нападение на школу, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

«По ходатайству следователя в отношении него [подростка] судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Школьнику уже предъявлено обвинение. Органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется», — уточняется в сообщении ведомства.

По информации следователей, напасть на школу подросток решил из-за конфликта, в качестве оружия он хотел использовать бутылки с зажигательной смесью на пустырях. Школьник также уточнил, что нападение он планировал в исключительно «развлекательных целях». Однако в ведомстве полагают, что целью школьника было именно учебное заведение, жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников.