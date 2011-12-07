Ассоциации производителей лекарств обратились к Мишустину с просьбой упростить процедуру ввода в оборот немаркированных медикаментов

Производители лекарств сообщили о возможных перебоях в обеспечении населения медикаментами. Причиной является невозможность их оборота без получения разрешения, сообщает газета «Известия».

Как стало известно, с 1 июля вводить лекарства без имеющихся маркировок представляется возможным только при получении разрешения межведомственной комиссии. От того у отрасли такой процесс может занять не один месяц. Поскольку вопрос импорта медикаментов еще не урегулирован, ввоз тысячи серий уже произведенных лекарств оказался фактически заблокирован.

Поэтому ассоциации производителей лекарств обратилась к главе Кабмина РФ с просьбой упростить процедуру ввода в оборот немаркированных медикаментов, заменив разрешительный порядок на действовавший ранее уведомительный. В ответ комментировать ситуацию не стали, лишь заверили, что межведомственная комиссия начнет работать в ближайшее время, а разрешение будет выдаваться на 45 дней.