Более трети опрошенных татарстанцев довольны своей управляющей компанией

Об итогах конкурса рассказал в ходе пресс-конференции исполнительный директор НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

В тройке лидеров оказались управляющие компании Казани и Набережных Челнов. В конкурсе добровольно приняли участие 16 организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ. Для сравнения — в первый раз заявки об участии отправили только 6 организаций.

Конкурсанты оценивались по ряду критериев, включая состояние жилого фонда и внутридомового имущества, устранение аварийных ситуаций, подготовку к зимнему периоду, работу с населением.

В результате оценки первое место заняла УК «Уютный дом» (Казань), второе — УК «Старый город» (Казань), а третье — УК «Электротехников» (Набережные Челны).

В своем докладе Дмитрий Романов также рассказал о том, какие вопросы в сфере ЖКХ наиболее актуальны для татарстанцев.

Так, за последние три года в НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» приняли 5651 обращение от граждан, из которых 1835 только за первую половину 2020 года.

Львиная доля обращений была связана с начислением платы за услуги ЖКХ, всего таковых насчитывается 3160. Также жители республики обращались с вопросами о благоустройстве территории, пользовании общедомовым имуществом, капитальном ремонте и прочем.

Также сотрудники центра провели анкетирование с участием 2 тысяч человек — попросили их оценить управление многоквартирными домами, в которых они проживают. Результаты показали, что 36,7% респондентов скорее довольны, еще 24,6% — полностью удовлетворены работой управляющих организаций. Полностью не удовлетворены таковой оказались 9,4% участников опроса, скорее не удовлетворены — 15,5%.

Другой вопрос, затронутый в анкетировании, был связан с состоянием придомовой территории. Среди опрошенных 45,3% оценивают его как хорошее, 43,7% — как удовлетворительное, еще 11% — как неудовлетворительное.

Также опрос показал, что 85,2% участников удовлетворены услугой по вывозу твердых коммунальных отходов, еще 14,8% оказались недовольны ее качеством.