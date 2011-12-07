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Минниханов поручил привести в порядок территорию пляжа Локомотив

Президент республики осмотрел зону отдыха у берега Волги.

Рустам Минниханов поручил привести в порядок территорию пляжа Локомотив. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

Сейчас пляж, находящийся в центре столицы, пользуется большой популярностью как у туристов, так и у местных жителей города. А потому президент Татарстана поручил благоустроить территорию Локомотива для удобства и безопасности отдыхающих.

Также глава республики обратил внимание на необходимость привести в порядок подъездную дорогу. 

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