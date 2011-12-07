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На реконструкцию аэропорта «Бегишево» в Татарстане выделили 185 млн рублей

Еще 472 млн рулей выделили на следующий год.

На 2020 год на реконструкцию аэропорта «Бегишево» в Татарстане выделили 185 млн рублей.

Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров, такая сумма выделена на второй этап реконструкции, на следующий же год сумма для ремонта аэропорта составит 472 млн рублей. В 2021-м планируется поработать над рулежными дорожками, периметровым ограждением и патрульными дорогами.

Егоров отметил, что несмотря на коронавирусную пандемию, программа не сокращена, а напротив, ее финансирование перенесли на этот год. 

КВ
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