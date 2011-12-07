На рынок недвижимости - с документами, полученными без лишних хлопот

Все больше процедур становятся доступными в формате онлайн, позволяющем экономить уйму времени, сил, да еще и нервов. Посредством специализированных сервисов легко подавать заявки на получение бумаг, просматривать интересующую информацию и решать ряд других задач. В полной мере это относится и к тому, что связано с рынком недвижимости, где для заключения сделок купли-продажи требуются особые выписки и куда лучше не даже заходить без наличия точных сведений относительно приобретаемого объекта. Последний момент особенно актуален для вторичного сегмента, где сегодня активно реализуют свои схемы мошенники, способные оставить добропорядочных граждан без денег и жилья. Здесь присутствует настоятельная необходимость в проверке квартиры на юридическую чистоту перед оформлением покупки.

И получить необходимые для сделок документы, например, выписку из ЕГРН, и проверить жилье на правовую чистоту сегодня можно на таких сайтах, как rosreestr.net. Здесь вся информация тщательно выбирается из нескольких государственных баз данных, а печать на выписку проставляет Росреестр, правда в электронном формате, который сейчас имеет полную юридическую силу. Ответ по любому интересующему запросу высылается на электронную почту пользователя, не приходится никуда идти, отрываться от других важных дел, коих немерено при покупке недвижимости. Обычно выполнение заявки укладывается в сутки, нередко решить вопрос можно даже в течение шести часов. Обработка запроса начинается сразу же после оплаты выписки. Если по тем или иным причинам заказ не может быть выполнен, например, из-за сбоев в системах баз данных, деньги возвращаются клиенту в полном объеме непосредственно по соответствующему требованию.

Для работы с объектами вторичного сегмента на специализированных площадках требуется просто ввести в предназначенное для этого окошко минимум сведений. В идеале следует обозначить кадастровый номер недвижимости. При отсутствии знаний о таковом, может быть достаточно и адреса. На сайтах могут присутствовать подсказки относительно того, где можно найти кадастровый номер. Если разыскать объект на сайте не удается, всегда можно связаться через электронную почту со специалистами сервиса, которые смогут решить вопрос в индивидуальном порядке. Быстро и бесплатно просмотреть самые основные сведения по объекту можно посредством Кадастровой карты, которая регулярно обновляется и содержит только объективную информацию.

Предоставление всех сведений идет из таких баз, как ЕГРН, ФНС, ФНП, ФССП. Чаще всего установление связи с соответствующими инстанциями проходит без проблем. В редких случаях возникают системные сбои, которые могут давать некоторые задержки в выполнении заявок.

Услуги по сайту rosreestr.net оказывают: ИП Ягодкин Виталий Сергеевич ОГРНИП 318366800123364,

ИП Меринов Евгений Алексеевич ОГРНИП 318366800109402