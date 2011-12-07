Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Профессор КФУ: В Татарстане на следующей неделе похолодает до +16

Республика вступает в восточную периферию южного циклона.

В Татарстане похолодает на следующей неделе. Республика вступает в восточную периферию южного циклона, объяснил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба университета.

Так, по словам профессора, к 21 июля температура воздуха днем опустится до +24 градусов, а ночью — до +16. Осадков не ожидается.

 «Если в течение недели прогнозируется понижение температуры, то потом наступит новая волна тепла. Вполне можно ожидать жару», — отметил Переведенцев.

КВ
Лента новостей