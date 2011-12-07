Профессор КФУ: В Татарстане на следующей неделе похолодает до +16

В Татарстане похолодает на следующей неделе. Республика вступает в восточную периферию южного циклона, объяснил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба университета.

Так, по словам профессора, к 21 июля температура воздуха днем опустится до +24 градусов, а ночью — до +16. Осадков не ожидается.

«Если в течение недели прогнозируется понижение температуры, то потом наступит новая волна тепла. Вполне можно ожидать жару», — отметил Переведенцев.