Профессор КФУ: В Татарстане на следующей неделе похолодает до +16

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В Татарстане похолодает на следующей неделе. Республика вступает в восточную периферию южного циклона, объяснил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба университета.
Так, по словам профессора, к 21 июля температура воздуха днем опустится до +24 градусов, а ночью — до +16. Осадков не ожидается.
«Если в течение недели прогнозируется понижение температуры, то потом наступит новая волна тепла. Вполне можно ожидать жару», — отметил Переведенцев.