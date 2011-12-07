Торгующие подакцизными товарами предприниматели РТ могут претендовать на получение субсидий. Об этом передает пресс-служба Минэкономики республики.

Сообщается, что соответствующее решение было принято Кабинетом министров Татарстана. Согласно документу, предоставляться субсидии до 31 июля этого года будут и субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим как доставку готовых блюд и продуктов питания, так и реализацию подакцизных товаров.

Ранее получить господдержку предприниматели, реализующие подакцизные виды деятельности, не могли. Однако после обратной связи от предпринимательского сообщества список получателей субсидий расширили. Так, принять участие в программе решили еще 124 татарстанца.

Узнать о получении субсидий и отправить заявку можно по телефону: 8 (843) 222-57-50.