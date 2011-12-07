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Торгующие подакцизными товарами предприниматели РТ могут претендовать на получение субсидий

Список получателей господдержки расширили после обратной связи от предпринимательского сообщества.

Торгующие подакцизными товарами предприниматели РТ могут претендовать на получение субсидий. Об этом передает пресс-служба Минэкономики республики.

Сообщается, что соответствующее решение было принято Кабинетом министров Татарстана. Согласно документу, предоставляться субсидии до 31 июля этого года будут и субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим как доставку готовых блюд и продуктов питания, так и реализацию подакцизных товаров.

Ранее получить господдержку предприниматели, реализующие подакцизные виды деятельности, не могли. Однако после обратной связи от предпринимательского сообщества список получателей субсидий расширили. Так, принять участие в программе решили еще 124 татарстанца.

Узнать о получении субсидий и отправить заявку можно по телефону: 8 (843) 222-57-50.

КВ
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