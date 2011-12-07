У 5 тыс. татарстанцев обнаружен иммунитет к коронавирусу

У 5 тыс. татарстанцев обнаружены антитела к коронавирусу. Всего тестирование прошли 74 тыс. жителей республики, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня уже 74 тысячи желающих исследовали свой иммунитет. И у 7% — это порядка 5 тысяч человек — обнаружены антитела к новой коронавирусной инфекции, антитела класса G», — сказала спикер.

Напомним, а Татарстане тестирование на иммунитет к коронавирусу проводят девять медицинских организаций. Процедура проводится по желанию.