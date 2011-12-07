У жительницы Казани изъяли «Фольксваген» за неуплату штрафов на 63,5 тыс. рублей

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У жительницы Казани изъяли «Фольксваген» за неуплату штрафов ГИБДД на 63,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.
На женщину у приставов имелось 57 исполнительных производств.
14 июля приставы совместно с сотрудниками ГИБДД выехали к должнице, но дома ее не оказалось. В соседнем дворе один из сотрудников УФССП заметил автомобиль должницы и транспортное средство эвакуировали на штрафстоянку.
Если женщина не заплатит долг, ее автомобиль принудительно реализуют.