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У жительницы Казани изъяли «Фольксваген» за неуплату штрафов на 63,5 тыс. рублей

В случае неуплаты долга автомобиль подлежит принудительной реализации.

У жительницы Казани изъяли «Фольксваген» за неуплату штрафов ГИБДД на 63,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

На женщину у приставов имелось 57 исполнительных производств.

14 июля приставы совместно с сотрудниками ГИБДД выехали к должнице, но дома ее не оказалось. В соседнем дворе один из сотрудников УФССП заметил автомобиль должницы и транспортное средство эвакуировали на штрафстоянку.

Если женщина не заплатит долг, ее автомобиль принудительно реализуют.  

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