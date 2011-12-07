В РТ продлили разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия

Сотрудники ЛРР Управления Росгвардии по РТ напоминают, — чтобы продлить разрешение, заявление от владельца оружия должно быть подано не позднее 1 августа 2020 года.

Заявления о предоставлении госуслуг в сфере оборота гражданского оружия (охотничьего и ограниченного поражения), частной охранной и детективной деятельности до 1 августа подаются и принимаются исключительно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время на учете в территориальных подразделениях ЛРР Татарстана состоят более 45 тысяч владельцев гражданского оружия, на хранении у которых находится более 71 тысячи единиц оружия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.