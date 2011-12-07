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В РТ продлили разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия

В связи с пандемией и связанными с ней ограничениями, согласно решению Правительства РФ, с 6 апреля по 1 сентября 2020 года были автоматически продлены разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия и патронов к нему.

Сотрудники ЛРР Управления Росгвардии по РТ напоминают, — чтобы продлить разрешение, заявление от владельца оружия должно быть подано не позднее 1 августа 2020 года. 

Заявления о предоставлении госуслуг в сфере оборота гражданского оружия (охотничьего и ограниченного поражения), частной охранной и детективной деятельности до 1 августа подаются и принимаются исключительно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

В настоящее время на учете в территориальных подразделениях ЛРР Татарстана состоят более 45 тысяч владельцев гражданского оружия, на хранении у которых находится более 71 тысячи единиц оружия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. 

КВ
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