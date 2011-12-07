В Татарстане с 15 июля откроются торговые центры и кафе

Власти Татарстана сняли ряд ограничений по рекомендациям Роспотребнадзора — с 15 июля разрешается работа торговых центров и кафе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин

Так, согласно документу, работа объектов розничной торговли возможна только при соблюдении ограничений по предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале из расчета один человек на 4 кв. м. Также разрешается возможна работа аттракционов на открытом воздухе, регистрация брака в помещениях площадью 40 кв. м. (не более 10 человек).

Разрешается работа кафе и ресторанов при условии соблюдения расстояния между столиками не менее 1,5 м. и за одним столом могут находиться не более 4-х человек при заполняемости заведения не более 50%. Разрешается проведение банкетов на верандах (не более 50 человек).

Напомним, Роспотребнадзор РТ дал рекомендации Кабмину РТ по открытию торговых центров и заведений общепита.