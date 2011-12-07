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В Татарстане существенно снизился уровень заболеваемости по многим патологиям

Соответствующее исследование провели специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ

По словам заместителя руководителя Управления Любови Авдониной, ограничительные меры не только сдержали напор коронавируса, но и затормозили развитие других инфекций. Так, по итогам 6 месяцев, впервые в истории эпиднаблюдения в Татарстане, заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 36%, ветряной оспой — на 25%, туберкулезом на 12%, сальмонеллезом на 14%. 

— Поэтому при любом ходе событий масочно-перчаточный режим останется с нами надолго, и к этой мысли надо уже привыкнуть, — заявила Любовь Авдонина. — Это эффективный барьер, способный сдерживать развитие вируса и других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Впереди сезон гриппа и ОРВИ, они будут проходить бок-о-бок с коронавирусом. То, что некоторые устали и расслабились в отношении масок и перчаток, — плохая история и она может закончиться повышением уровня заболеваемости. При опросе заболевших мы почти всегда устанавливаем, что они пренебрегали мерами профилактики.

КВ
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