В Татарстане существенно снизился уровень заболеваемости по многим патологиям

По словам заместителя руководителя Управления Любови Авдониной, ограничительные меры не только сдержали напор коронавируса, но и затормозили развитие других инфекций. Так, по итогам 6 месяцев, впервые в истории эпиднаблюдения в Татарстане, заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 36%, ветряной оспой — на 25%, туберкулезом на 12%, сальмонеллезом на 14%.

— Поэтому при любом ходе событий масочно-перчаточный режим останется с нами надолго, и к этой мысли надо уже привыкнуть, — заявила Любовь Авдонина. — Это эффективный барьер, способный сдерживать развитие вируса и других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Впереди сезон гриппа и ОРВИ, они будут проходить бок-о-бок с коронавирусом. То, что некоторые устали и расслабились в отношении масок и перчаток, — плохая история и она может закончиться повышением уровня заболеваемости. При опросе заболевших мы почти всегда устанавливаем, что они пренебрегали мерами профилактики.