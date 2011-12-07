Василь Шайхразиев: Сабантуя в этом году из-за коронавируса не будет

Заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев заявил, что переноса празднования Сабантуя в этом году из-за коронавируса не будет. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Сообщается, что сельский Сабантуй, который планировали посвятить 100-летию ТАССР, должен был пройти ныне 25 июля в Муслюмовском районе республики. Однако из-за продолжающейся пандемии COVID-19 и медленного спада заболеваемости было принято решение об отмене праздника.

Вице-премьер РТ заключил, что нынешний праздник переносится на следующий год, а запланированный ранее на 2021 год Сабантуй в Мордовии проведут в 2022 году.